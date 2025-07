Douglas Luiz Juve, quel club ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri!

Douglas Luiz Juve, un club estero ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri! Le ultimissime

Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, arrivato con grandi aspettative, non è mai riuscito a imporsi nel centrocampo bianconero. Ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahçe avrebbe messo nel mirino l’ex Aston Villa, aprendo i contatti con la società torinese per intavolare una trattativa.

Scambio in vista: Amrabat nella proposta

A guidare il club turco c’è José Mourinho, tecnico portoghese di fama internazionale noto per i suoi successi in Europa con club come Porto, Chelsea, Inter e Roma. Il Fenerbahçe, per convincere la Juventus, avrebbe inserito nella proposta di scambio Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe 1996. Il giocatore, reduce da un’esperienza in prestito alla Fiorentina, ha brillato durante il Mondiale 2022 con la sua Nazionale, diventando uno dei protagonisti del sorprendente cammino fino alle semifinali.

Profilo dei giocatori e opportunità tattica

Amrabat è apprezzato per la sua capacità di interdizione, resistenza fisica e visione di gioco, qualità che potrebbero dare maggiore solidità e dinamismo al centrocampo juventino. La Juventus, alla ricerca di rinforzi di spessore internazionale, potrebbe vedere nel marocchino l’uomo giusto per rivitalizzare il reparto.

Douglas Luiz, valutato intorno ai 30 milioni di euro, non è più considerato indispensabile e la dirigenza bianconera sarebbe disposta a trattare se l’offerta del Fenerbahçe risultasse vantaggiosa, sia dal punto di vista economico sia tecnico.

Situazione in evoluzione

Al momento, la trattativa tra Juventus e Fenerbahçe è nelle fasi iniziali, ma la possibilità di uno scambio con Amrabat potrebbe accelerare le operazioni. Il club turco segue da vicino l’evolversi della situazione, con l’obiettivo di chiudere l’affare nel minor tempo possibile.