Doumbia: «A Roma non ero felice, i fischi mi hanno fatto male»

Doumbia, l’ex calciatore della Roma è tornato a parlare del periodo in cui ha vissuto nella Capitale: le sue parole

La sua esperienza nella Roma non è stata idilliaca e il rapporto con i tifosi non si è mai trasformato in amore. L’ex centravanti, Doumbia, ha ricordato il periodo nella Capitale ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

«Ero pronto ad aiutare la squadra, a combattere a denti stretti, ma non ero felice. I fischi mi hanno fatto male, non lo nego, ma non ho niente contro la Roma o contro Garcia. Le critiche sono un’opportunità, solo così riesco a segnare più gol, come ho sempre fatto. Totti e De Rossi sono due campioni, tra i più forti mai visti, sono stato fortunato a giocare con due monumenti come loro. Un ritorno in Italia? Magari! Grande Paese, campionato top, se arrivasse un’offerta la valuterei con attenzione».