Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato. Quale futuro per il difensore?

Gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato hanno un protagonista annunciato: Radu Dragusin. Il possente difensore centrale rumeno, vecchia conoscenza della nostra Serie A con i trascorsi tra Genoa e Juventus, è ormai ai margini del progetto tecnico del Tottenham. La sua avventura in Premier League, complicata da sfortune fisiche, richiede una svolta immediata per non perdere un’altra stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dagli esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nelle ultime ore si è registrato un inserimento a sorpresa: il Napoli. La dirigenza dei Partenopei ha effettuato un sondaggio diretto con il club londinese per verificare la fattibilità dell’operazione. Non siamo ancora di fronte a una trattativa in fase di chiusura, ma l’interesse degli Azzurri è concreto e potrebbe sparigliare le carte in tavola in questa volata finale.

La situazione di Dragusin a Londra è diventata insostenibile. Rientrato a disposizione solo a inizio dicembre 2025 dopo il calvario per la rottura del legamento crociato, il classe 2002 non è riuscito a scalare le gerarchie. Thomas Frank, l’allenatore che guida gli Spurs, non lo considera centrale nel suo scacchiere: per lui solo due scampoli di partita contro Crystal Palace e Burnley, per un totale misero di 6 minuti giocati. L’apertura alla cessione, dunque, è totale.

Nonostante le offerte di prestito pervenute dalla Bundesliga e da club di seconda fascia inglesi, la volontà del giocatore è chiara: vuole tornare in Italia, il campionato che lo ha consacrato. Nelle scorse settimane si erano mossi anche Milan e Roma. Tuttavia, le piste si sono raffreddate per motivi strategici: i Rossoneri hanno virato con decisione l’assalto su Gila per puntellare la retroguardia, mentre i Giallorossi hanno spostato le priorità sulla ricerca di esterni di fascia e ali offensive. In questo scenario, il Napoli potrebbe approfittare dell’esitazione delle rivali per regalarsi un rinforzo fisico e di prospettiva.

