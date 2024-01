Dragusin-Tottenham: tutte le cifre dell’affare con il Genoa

Radu Dragusin sarà presto un nuovo giocatore del Tottenham. Ecco tutte le cifre dell’affare con il Genoa

Radu Dragusin sarà presto un nuovo giocatore del Tottenham, con il giocatore che in questi istanti sta svolgendo le visite mediche con il suo nuovo club.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, il difensore centrale rumeno si trasferisce in Inghilterra per una cifra fissa pari a 25 milioni di euro, con i bonus che ammontano a circa 5 milioni. Il Genoa otterrà anche in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, il terzino destro del Tottenham, Djed Spence, con gli Spurs che gli pagheranno l’intero stipendio.