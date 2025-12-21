Inter News
Dumfries Inter, scatta l’allarme per la fascia destra: l’esterno è ko, riflessioni di mercato in corso
L’Inter sta valutando con grande attenzione un possibile intervento sul mercato di gennaio dopo il serio infortunio di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, classe 1996, resterà fuori almeno fino a marzo, un’assenza pesante in un periodo fitto di impegni tra Serie A, Champions League e coppe nazionali. Una situazione che obbliga la dirigenza nerazzurra a considerare ogni opzione con estrema cautela.
Come evidenziato da Tuttosport, Giuseppe Marotta mantiene una linea prudente ma aperta. Il suo «non escludo nulla» va interpretato come la disponibilità del club a intervenire solo per profili realmente utili, senza forzare investimenti non sostenibili. Una strategia in linea con le direttive del fondo Oaktree, che chiede equilibrio tra esigenze tecniche e rigore economico. Sul fronte dei possibili sostituti, il primo nome resta quello di Marco Palestra, classe 2005 dell’Atalanta in prestito al Cagliari: giovane, italiano e di prospettiva, ma valutato circa 40 milioni, cifra che complica l’operazione. L’alternativa porta a Rachid Belghali del Verona, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ma gli scaligeri non sembrano intenzionati a cederlo senza un’offerta importante.
Esiste poi una terza strada: un innesto d’esperienza, magari in prestito o a basso costo, per coprire l’emergenza fino al rientro di Dumfries. Una soluzione però poco in linea con la filosofia di Oaktree, che preferisce investimenti strutturali. Sullo sfondo resta anche il nome di Dodô della Fiorentina, un’idea più suggestiva che concreta, legata a eventuali movimenti in uscita del club viola.
