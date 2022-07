Dybala: «Alla Juventus ho imparato tanto, sarà sempre nel mio cuore»

L’attaccante argentino Dybala è tornato sull’addio alla Juventus, ringraziando il club bianconero per questi sette anni

Paulo Dybala non ha ancora trovato la sua nuova squadra, ma nel frattempo ricorda ancora i suoi anni in bianconero. In una intervista rilasciata negli USA, infatti, la Joya ha parlato della sua esperienza alla Juventus.

LE PAROLE – «Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere in una squadra così importante, che era già consolidata e ha continuato ad esserlo anche negli anni successivi. Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza. Sono contento per quello che la Juve mi ha dato, per i giocatori con cui ho giocato, per la gente con cui ho vissuto. A Torino ho conosciuto calciatori incredibili e mi è stata data così anche la possibilità di giocare nella Nazionale. Per la mia vita e per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore».

