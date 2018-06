Dybala, l’ex Antonella: «Vi racconto perché è finita la nostra storia»

Antonella Cavalieri, ex fidanzata di Paulo Dybala della Juventus, racconta la fine della loro storia d’amore e i progetti per il futuro: «Magari faccio come Belen o Wanda…»

Intervistata in esclusiva sul prossimo numero del settimanale ‘Chi’, Antonella Cavalieri, ex fidanzata dell’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala, ha svelato il perché della fine della loro storia d’amore, iniziata da ragazzini in Sudamerica. Galeotta fu la popolarità dell’ex attaccante del Palermo: «Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo».

La Cavalieri prosegue nel racconto: «La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata». Nonostante la fine della storia, però, l’argentina rimarrà qui in Italia per tentare la strada del successo in tv: «Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara… magari succede anche a me».