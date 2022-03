Dybala Atletico Madrid, Simeone ha fatto una richiesta: le ultime

Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Su di lui anche l’Atletico Madrid, ma Simeone avrebbe fatto una richiesta specifica

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid avrebbe qualche dubbio sull’investire o meno per Paulo Dybala. L’attaccante si libererà a parametro zero in estate e diversi club hanno posato gli occhi su di lui.

Il tecnico degli spagnoli, Diego Simeone, avrebbe messo tra le priorità un attaccante puro, visto che Suarez lascerà i Colchoneros a giugno. Per questo motivo, freno a mano tirato su Dybala che gradisce comunque l’opzione Atletico.

