Dybala, Boniek: «Roma la miglior scelta possibile per lui»

Le parole dell’ex Juve e Roma Boniek sull’arrivo di Dybala in giallorosso: «Ha fatto bene a non prendere la 10, avrei evitato anch’io»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato di Dybala e Zaniolo. Le sue parole.

ROMA – «Ho sempre pensato che per Dybala andare alla Roma fosse la migliore scelta possibile. All’Inter avrebbe dovuto giocarsi il posto e secondo me non sarebbe mai diventato un punto di riferimento. Tra Lautaro, Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan e tanti altri, Dybala sarebbe stato importante, non determinante. Alla Roma trova Mourinho, che lo voleva ferocemente ed è il motivatore che sappiamo. Per Paulo, non esisteva sistemazione migliore».

NUMERO 10 – «Ha fatto bene, avrei evitato anch’io. Nessun giocatore può sostenere il paragone continuo con Totti. Ma se avesse deciso di metterla, il primo a congratularsi sarebbe stato proprio Francesco».

ZANIOLO – «Per me è un centravanti. Ha potenza, forza, vince i duelli, colpisce bene di piede e di testa, ha progressione. Io lo accosto a Vlahovic, vedo poche differenze tra i due».