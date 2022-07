Roma Zaniolo, l’arrivo di Dybala cambia le gerarchie? Le ultime

L’arrivo di Dybala alla Roma potrebbe aprire nuovi scenari sul futuro di Zaniolo: cambiano le gerarchie?

Il futuro di Zaniolo alla Roma è tutto da decifrare. Il suo inizio di stagione in ritiro è davvero formidabile. Il classe ’99 si è presentato agli ordini di Mourinho tirato a lucido per iniziare al meglio la nuova annata.

Si è parlato tanto di mercato attorno a Zaniolo, con la Juve pronta a accaparrarsi il talento giallorosso. L’arrivo di Dybala potrebbe cambiare le gerarchie? Forse sì, anzi sicuramente potrebbe essere preventivabile un’alternanza con la Joya favorita per la maglia da titolare. La stagione è lunga e c’è il Mondiale di mezzo, tutte questioni da valutare in casa giallorossa e le tre competizioni sono impegnative da affrontare senza ricambi all’altezza. Il contratto di Zaniolo scade più in là, anche per questo la Roma non ha esigenze di vendita se non legate al discorso economico. In questi giorni potrebbero esserci novità importanti riguardo al futuro di Zaniolo, in ogni caso privarsi di un giocatore di talento come lui non sarà semplice per la Roma.