Dumfries Real Madrid, ci siamo davvero: visite completate e clausola da 20 milioni già pagata

Real Madrid, Denzel Dumfries adesso è pronto: superate le visite mediche e attivata la clausola rescissoria. Le ultimissime

L’operazione che porterà Denzel Dumfries al Real Madrid è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno olandese ha sostenuto e completato oggi le visite mediche nei Paesi Bassi, ultimo step prima della definizione formale del trasferimento ai Blancos.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



Il club spagnolo ha inoltre attivato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, comunicando ufficialmente all’Inter la volontà di procedere con l’acquisto. Una mossa che chiude ogni margine di trattativa e sancisce la separazione definitiva tra il laterale e la società nerazzurra.

Secondo Romano, l’annuncio ufficiale non arriverà subito: il Real lo renderà pubblico soltanto dopo le elezioni presidenziali, passaggio istituzionale che precederà la presentazione del nuovo acquisto.

Per l’Inter si chiude così l’avventura di uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Dumfries lascia Milano dopo aver contribuito in modo significativo ai successi recenti, confermandosi come uno degli esterni più affidabili del panorama europeo.

La notizia conferma integralmente le indiscrezioni delle scorse ore: Dumfries è pronto a iniziare una nuova esperienza in Spagna, mentre il club nerazzurro dovrà ora concentrarsi sulla ricerca del sostituto ideale per la fascia destra.



