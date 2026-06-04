Milan, pronto il rinnovo per Pulisic: i rossoneri vogliono costruire il futuro con l’americano

Il club punta a prolungare il contratto di Pulisic fino al 2030 e prepara un importante adeguamento economico. I dettagli

Il Milan è determinato a trattenere Christian Pulisic e starebbe lavorando per definire una strategia che possa garantire la permanenza del talento statunitense anche nelle prossime stagioni. La dirigenza rossonera considera il numero 11 un elemento centrale del progetto tecnico e avrebbe intenzione di proporre un nuovo accordo con condizioni economiche migliorate.

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L’idea del club sarebbe quella di offrire a Pulisic uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che testimonia la volontà della società di valorizzare il giocatore e consolidarne il ruolo all’interno della rosa. L’obiettivo è quello di arrivare a un’intesa che possa legare l’ex Chelsea ai colori rossoneri fino al 2030.

Nelle ultime settimane non sono mancati interessamenti provenienti dalla Premier League. In particolare, alcuni apprezzamenti sarebbero arrivati da Arsenal e Tottenham, due club che seguono con attenzione la situazione del calciatore. Tuttavia, al momento, non risultano essere state presentate offerte ufficiali alla proprietà milanista.

Le parti avrebbero intenzione di affrontare concretamente il tema del rinnovo dopo la conclusione del Mondiale, con l’obiettivo di trovare un accordo definitivo. Il messaggio del Milan appare chiaro: Pulisic è considerato una pedina fondamentale per il presente e per il futuro della squadra. Lo riporta Nicolò Schira.