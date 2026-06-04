Roma Greenwood, contatti avviati: c’è apertura del giocatore, ma serve attendere luglio

I giallorossi seguono l’attaccante inglese Greenwood con attenzione, ma i vincoli di bilancio rallentano l’operazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma continua a monitorare con interesse la situazione di Mason Greenwood, profilo che piace alla dirigenza giallorossa in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto diretto tra il club capitolino e gli agenti del calciatore inglese, dal quale sarebbe emersa una disponibilità di massima da parte del giocatore a valutare un possibile trasferimento nella capitale.

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Nonostante i segnali positivi registrati nei primi colloqui, la trattativa non sarebbe destinata a entrare nel vivo nell’immediato. La società giallorossa, infatti, deve fare i conti con alcune esigenze legate alla gestione del bilancio e alle scadenze economico-finanziarie previste nelle prossime settimane.

Per questo motivo, eventuali sviluppi concreti potrebbero arrivare soltanto a partire dal 1° luglio, data considerata strategica per programmare eventuali investimenti sul mercato in entrata. Nel frattempo, la Roma prosegue il proprio lavoro dietro le quinte, mantenendo vivi i contatti e raccogliendo informazioni utili.

L’impressione è che il club stia procedendo con prudenza e gradualità, senza accelerazioni improvvise, ma con la volontà di farsi trovare pronto qualora si creassero le condizioni giuste per affondare il colpo su Greenwood.