Abate e Aquilani al centro del mercato allenatori: Torino e Sassuolo accelerano

Asse Abate Aquilani, doppio incastro tra Torino e Sassuolo: il punto sulla corsa alle panchine delle due squadre di Serie A

Sassuolo e Torino continuano a lavorare per definire il proprio futuro tecnico, con un intreccio sempre più evidente sull’asse Ignazio Abate – Alberto Aquilani. Lo riporta Di Marzio.

Le due società stanno infatti muovendosi sugli stessi profili, e l’incastro finale dipenderà dalle scelte che matureranno nelle prossime ore.

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Nella giornata del 3 giugno, il Sassuolo ha incontrato Abate, mentre domani è previsto un colloquio con Aquilani, attualmente alla guida del Catanzaro. I neroverdi vogliono accelerare per chiudere il prima possibile e impostare la nuova stagione.

Sul fronte Torino, invece, è in corso proprio oggi un incontro con Aquilani, dopo i dialoghi avuti nei giorni scorsi con Abate. Il club granata dovrà tirare le somme e scegliere il profilo ideale per sostituire Fabio Grosso — ormai vicinissimo alla Fiorentina — e Roberto D’Aversa.

Le prossime ore saranno decisive per capire come si chiuderà il doppio incastro e quale dei due tecnici prenderà posto sulle panchine di Sassuolo e Torino.



