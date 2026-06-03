Luis Suarez lascia lo Sporting CP: colpaccio del Fenerbahce ma prima…Un ultimo ostacolo prima della fumata bianca!

Luis Suarez lascia lo Sporting CP: colpo Fenerbahce però serve superare un ultimo ostacolo prima della fumata bianca!

Il calciomercato è pronto ad accendersi con un’operazione che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva. Al centro delle cronache c’è il Fenerbahce, storico club turco, che ha messo nel mirino uno degli attaccanti più prolifici e incisivi dell’intera stagione europea in corso. Stiamo parlando di Luís Suárez, il cui futuro potrebbe tingersi molto presto di gialloblù.

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L’intesa con il giocatore e il fattore politico: l’ombra di Hakan Safi

Secondo Fabrizio Romano, l’entourage dell’attaccante ha già raggiunto un accordo sulle condizioni personali per il trasferimento in Turchia. Il nuovo ambizioso progetto tecnico ed economico proposto ha convinto il giocatore a sposare la causa della compagine di Istanbul. Tuttavia, c’è un nodo politico cruciale che tiene ancora tutto in stand-by: questa imponente operazione di mercato è fortemente e direttamente sostenuta da Hakan Safi, uno dei principali candidati alla presidenza della società turca.

Di conseguenza, il definitivo via libera per il trasferimento rimane condizionato all’esito delle elezioni presidenziali del club, che si terranno nel corso dei prossimi giorni. Soltanto in caso di vittoria ufficiale del candidato Safi, l’accordo preliminare stretto tra il talentuoso centravanti e il Fenerbahçe diventerà a tutti gli effetti operativo.

Lo scoglio Sporting CP e i numeri di una stagione da incorniciare

Superato l’eventuale ostacolo politico interno, ci sarà poi un’altra montagna da scalare: sarà necessario trovare una definitiva e complessa intesa sul costo del cartellino con lo Sporting CP. La prestigiosa squadra portoghese è la legittima detentrice dei diritti sportivi del giocatore e non è certamente disposta a concedere sconti. Il motivo di questa inevitabile rigidità al tavolo delle trattative è spiegato dai numeri mostruosi registrati dal calciatore nell’ultima annata.

Nel corso di questa incredibile stagione, l’attaccante ha infatti collezionato ben 53 presenze complessive, trascinando costantemente il proprio club. Il suo personale bottino offensivo è semplicemente devastante: ha messo a referto la bellezza di 38 gol in tutte le competizioni disputate, impreziosendo il suo straordinario score individuale anche con 9 assist totali.

L’attesa dei tifosi per la fumata bianca

Cifre da vero e proprio fuoriclasse che confermano il suo dirompente impatto e che giustificano pienamente le alte richieste lusitane. Ora, tutti gli occhi degli appassionati sono rivolti verso le urne di Istanbul. I tifosi turchi sognano già di poter abbracciare il loro nuovo e letale finalizzatore, ma le prossime ore si preannunciano decisive per sbloccare definitivamente l’asse Turchia-Portogallo.