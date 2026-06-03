Il genio (imprenditoriale) di Hazard: lancia una nuova linea di hamburger in omaggio al panino che mangiò a bordo campo 15 anni fa

Il genio (imprenditoriale) di Hazard: lancia una nuova linea di hamburger con Quick, in omaggio al “burger-gate” di 15 anni fa

A 15 anni da uno degli episodi più discussi della sua carriera, Eden Hazard torna protagonista, questa volta lontano dal campo, come testimonial di una linea di hamburger. L’ex stella del Chelsea e della nazionale belga, ritiratosi nel 2023, ha siglato una collaborazione con la catena Quick per il lancio di prodotti alimentari a suo nome.

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Il progetto, chiamato “L’Eden”, propone tre varianti: pollo, manzo e pesce, disponibili in tutti i ristoranti Quick del Belgio. L’iniziativa segna una nuova tappa nella vita post-calcio di Hazard, che oggi si avvicina al mondo del marketing e delle sponsorizzazioni, trasformando in opportunità un episodio controverso della sua carriera.

La particolarità dell’operazione sta nella data di lancio, scelta non a caso: esattamente 15 anni dopo il cosiddetto “burger-gate” del 2011. In quell’occasione, Hazard fu ripreso mentre mangiava un hamburger a bordo campo poco dopo essere stato sostituito durante una partita della nazionale contro la Turchia, scatenando critiche e discussioni in Belgio. Oggi, lo stesso episodio viene reinterpretato in chiave autoironica, trasformandolo in un’operazione di marketing che celebra la leggerezza e il lato goliardico del calcio.

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L’ex attaccante ha sottolineato anche l’aspetto sociale del progetto: parte dei ricavi della linea “L’Eden” sarà destinata a QuickFix, un’iniziativa dedicata al restauro e alla manutenzione di campi sportivi per i giovani in Belgio. Un modo concreto per contribuire alla crescita dello sport giovanile nel suo paese, mentre allo stesso tempo Hazard celebra la sua carriera e si reinventa come figura pubblica fuori dal rettangolo di gioco.

Con questa iniziativa, Hazard dimostra come sia possibile riappropriarsi di un episodio controverso, trasformandolo in simbolo di leggerezza, ironia e iniziativa imprenditoriale. L’operazione evidenzia anche l’interesse dei campioni di calcio nel creare progetti socialmente utili e nel consolidare la propria immagine attraverso collaborazioni strategiche con brand importanti.

Il progetto ha già suscitato curiosità tra tifosi e media belgi e promette di diventare un simbolo di come lo sport e il marketing possano intersecarsi in maniera creativa, trasformando un ricordo del passato in un’opportunità attuale e concreta.