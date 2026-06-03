Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale respinge la maxi richiesta di mantenimento provvisorio

Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale ha respinto la maxi richiesta di mantenimento provvisorio per la separazione tra l’attaccante e l’ex moglie

Il primo round della complessa e mediatica battaglia legale per il divorzio sorride all’attaccante in forza al Galatasaray. Mauro Icardi ha vinto la contesa cautelare contro l’ex compagna: non dovrà versare alcun assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Lo storico e travagliato scontro in tribunale tra la nota showgirl argentina e il centravanti sudamericano si risolve, in questa delicata fase preliminare, a favore del calciatore, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos. L’ex capitano dell’Inter, dunque, non sarà costretto a sborsare la massiccia somma economica richiesta dalla procuratrice e imprenditrice, dalla quale si è separato ufficialmente a marzo 2025 dopo una lunga crisi relazionale.

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La richiesta di Wanda Nara e la sentenza del Tribunale di Milano

Il caso giudiziario ha attirato immediatamente l’attenzione dei media internazionali. Secondo le informazioni diffuse, il giudice del Tribunale di Milano, la dottoressa Anna Cattaneo, ha respinto fermamente la pretesa della showgirl attraverso un’ordinanza emessa lo scorso 1° giugno. La richiesta avanzata dai legali dell’argentina era a dir poco sostanziosa e mirava a ottenere un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro. Una cifra che, tuttavia, non ha trovato alcun accoglimento da parte delle autorità competenti, le quali hanno analizzato a fondo le carte processuali prima di emettere il loro verdetto respingendo l’istanza.

Le motivazioni: una situazione patrimoniale “molto florida”

A pesare in modo decisivo sulla decisione del magistrato sono state le reali condizioni finanziarie della donna. Nelle motivazioni del rigetto si legge, infatti, che il Tribunale ha ritenuto che Wanda Nara disponga attualmente di una situazione patrimoniale e reddituale “molto florida”. Di conseguenza, la corte ha stabilito in modo netto che non sussistano assolutamente i presupposti legali per riconoscerle un contributo economico provvisorio a carico del marito.

L’ordinanza del giudice milanese evidenzia chiaramente un profilo di assoluta indipendenza economica e lavorativa: la showgirl viene descritta come una donna giovane, professionalmente qualificata e, soprattutto, pienamente in grado di produrre reddito autonomamente attraverso le sue innumerevoli e note attività televisive, commerciali e imprenditoriali.

Il ruolo della difesa e l’attesa per la sentenza definitiva

Alla luce di questi solidi elementi, il Tribunale di Milano ha quindi escluso categoricamente l’urgenza di attribuirle un sostegno finanziario immediato. Questo importante risultato legale è stato ottenuto anche grazie all’imponente e accurata documentazione prodotta da Mauro Icardi e dalla sua squadra di difensori, composta dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano.

Al momento, dunque, non vi sarà nessun assegno. La partita giudiziaria, però, non è ancora giunta al triplice fischio: le parti restano ora in attesa della sentenza definitiva di separazione che verrà emessa e depositata dalla corte nel corso dei prossimi mesi.