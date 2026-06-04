Chivu rinnova con l’Inter e attende i suoi regali: via ai primi tre colpi di Marotta per accontentare l’allenatore

Chivu rinnova con l’Inter e aspetta i primi tre colpi di mercato. Ecco i giocatori pronti a soddisfare le sue richieste

Il calciomercato dell’Inter non si concentra esclusivamente sui giocatori, ma riparte dalla propria guida tecnica. La dirigenza nerazzurra è ormai pronta a formalizzare un passo fondamentale per la programmazione sportiva a lungo termine del club, blindando il proprio allenatore per dare continuità e solidità al progetto tecnico.

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I dettagli del rinnovo contrattuale

Secondo Tuttosport, il club è pronto a ufficializzare il rinnovo di Cristian Chivu. L’attuale accordo, la cui naturale scadenza era fissata per giugno 2027, verrà prolungato di un’ulteriore stagione, arrivando fino al 2028, con l’inserimento di una opzione fino al 2029. Questo importante attestato di stima da parte della società passerà anche attraverso un sostanzioso adeguamento economico: l’ingaggio dell’allenatore subirà un incremento significativo, passando dagli attuali 2,5 milioni di euro (bonus compresi) a una cifra di poco meno di 4 milioni. La definitiva firma ufficiale sui contratti è attesa nei prossimi giorni, a coronamento delle proficue trattative condotte dall’agente Pietro Chiodi.

Il progetto tattico e l’innesto di Palestra

Durante i recenti vertici operativi con l’area sportiva, l’allenatore ha tracciato con precisione i contorni della squadra che verrà. L’obiettivo manifesto del tecnico è: «Creare un’Inter più europea, verticale, intensa e di qualità». Per assecondare questa ambiziosa metamorfosi tattica, l’arrivo in nerazzurro di Marco Palestra rappresenta un tassello fondamentale. L’esterno si profila come un interprete profondamente diverso rispetto a Denzel Dumfries, ma decisamente più funzionale e congeniale alle nuove idee di gioco del tecnico romeno, potendo vantare il dribbling e l’imprevedibilità come assoluti punti di forza.

Le priorità sul mercato: da Solet a Curtis Jones

Oltre al restyling sulle corsie laterali, Chivu ha dettato linee guida molto chiare per le prossime mosse. Per puntellare il pacchetto arretrato, la dirigenza punta a rinforzare la difesa con almeno un centrale di livello internazionale: al momento, la primissima scelta sul taccuino porta al nome di Oumar Solet.

Salendo in mediana, l’urgenza è quella di reperire un centrocampista spiccatamente fisico e di rottura, in grado di fare filtro e garantire equilibrio. Infine, per quanto riguarda il reparto offensivo, l’allenatore è alla ricerca di un elemento di pura fantasia, un profilo in grado di sparigliare le carte e offrire nuove soluzioni nel collaudato ma rigido 3-5-2. Per questo specifico ruolo di raccordo e invenzione, potrebbe essere seriamente considerato l’inserimento di Curtis Jones. L’obiettivo globale del club meneghino è chiaro: costruire una squadra competitiva e giovane, pronta a confermarsi protagonista ai vertici del calcio italiano e ad alzare l’asticella nei grandi palcoscenici europei.