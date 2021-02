Dybala, ci siamo… quasi: out con la Roma, può rientrare in Coppa Italia. L’argentino potrebbe essere a disposizione contro l’Inter

Su Tuttosport le ultime novità sulle condizioni di Paulo Dybala, tornato ad allenarsi singolarmente alla Continassa. L’argentino non sarà a disposizione per il match odierno con la Roma ma ha messo nel mirino quello di martedì con l’Inter.

Potrebbe riassaggiare il campo in Coppa Italia per poi dare un contributo più corposo sabato prossimo contro il Napoli. Stesso discorso valido per l’altro infortunato Aaron Ramsey.