Dybala Coronavirus, l’argentino: «Aspetto risultati dei nuovi test»

Le dichiarazioni di Dybala nel corso della diretta insieme ad Alex Del Piero sui sintomi del Coronavirus manifestati dal bianconero

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram insieme ad Alex Del Piero, Paulo Dybala ha raccontato alla leggenda bianconera del Coronavirus e dei sintomi manifestati da lui e da Oriana Sabatini, fidanzata del calciatore.

«Siamo rimasti qui con Oriana ad aspettare che passasse tutto. Abbiamo avuto sintomi, non fortissimi. Io ne ho avuti di più, lei è stata meglio e sono stati più brevi. A me sono stati più lunghi e mi hanno impedito di fare alcune cose. I dottori mi hanno consigliato di non prendere medicine, mi hanno mandato vitamine. Da un paio di giorni stiamo bene. Sto aspettando il risultato del test per ricominciare a muovermi».