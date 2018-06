Dybala, in Spagna sono certi: c’è il Real Madrid

Dalla Spagna arrivano voci di un forte interessamento del Real Madrid per Paulo Dybala: le merengues potrebbero virare sull’argentino viste le difficoltà per arrivare a Neymar

Con Cristiano Ronaldo che potrebbe dire addio, il Real Madrid è alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la fase offensiva. Il sogno di Florentino Perez è Neymar, ma la trattativa con il Paris Saint Germain potrebbe essere non semplice, visto il valore enorme del giocatore, acquistato dai francese per 222 milioni di euro solo una stagione fa. Ecco, perché, stando a quanto riportato da Don Balon, le Mereguens potrebbero virare a sorpresa su Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, non è una novità, piace e non poco alla dirigenza dei Blancos. La Juventus al momento non vorrebbe privarci del proprio numero 10, ma un’alta offerta – si parla di almeno 100 milioni di euro – potrebbe far vacillare le convinzioni bianconere.