Dybala Inter, nuovo incontro in programma: va convinto l’agente Antun

Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano Paulo Dybala e hanno programmato un nuovo incontro per convincere l’agente Antun

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Paulo Dybala, ritenuto uno dei primi obiettivi per puntellare il reparto offensivo nerazzurro.

Pronto un nuovo incontro in cui presentare un’ulteriore offerta per vincere finalmente le resistenze di Jorge Antun. Tra domani e mercoledì dovrebbe esserci il nuovo summit in cui verrà presentata una nuova proposta che, tra bonus e parte fissa, arriverà a toccare oltre 7 milioni di euro.