Dybala Inter, situazione ferma: «Con lui hanno scherzato»

Dybala Inter, situazione ferma quella per l’argentino al club nerazzurro. Le ultime sul possibile affare

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla situazione della trattativa tra che potrebbe portare Paulo Dybala all’Inter.

LE PAROLE – «Lukaku ha occupato una casella. Al momento la situazione Dybala-Inter è in stand by. L’Inter ha scherzato, non era una carta di riserva. Ma se prende tempo, non può pensare che domani se si libera uno spazio Dybala sia ancora disponibile».