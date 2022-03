Dybala Juve, domani l’incontro della verità: è un dentro o fuori per il futuro del numero 10 bianconero

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto su Paulo Dybala in vista dell’incontro in programma domani tra il suo agente e la Juventus.

L’incontro di domani, spiega Marchetti, a questo punto può essere da dentro o fuori. In questa settimana verrà tracciata una linea netta: o ci saranno altri incontri oppure le parti si separeranno. Alternative per Dybala? Al momento non ce ne sono.