Dybala, momento nero: la Joya può prendere esempio dal suo idolo Del Piero

Non è un momento facile per Paulo Dybala, che è stato messo nel mirino dei tifosi bianconeri dopo l’errore contro la Lazio

Non è un momento facile per Paulo Dybala, che dopo il rientro in campo non ha offerto prestazioni esaltanti. La Joya può però prendere spunto dal suo idolo, Alex Del Piero. Come ricorda Tuttosport, nel 1998 Pinturicchio ha riportato la rottura dei legamenti crociati del ginocchio. Un infortunio grave che per quasi un anno lo ha costretto a non brillare particolarmente.

Nel 2000, dopo la finale persa contro la Francia all’Europeo, Alex ha cominciato a rinascere. Prima con Ancelotti, e poi ancor di più con Lippi, l’ex capitano è tornato quello di una volta. Dybala è molto amico con Alex, suo idolo: potrebbe dunque prendere spunto da lui per tornare a brillare.