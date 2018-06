Pogba alla Juventus? L’amico Dybala se lo augura e lo ribadisce nel corso di un’intervista a pochi giorni dal Mondiale: «Così torneremmo a fare nuove esultanze alla DragonBall»

Paul Pogba ritorna alla Juventus? Il sogno proibito estivo della società bianconera è proprio l’ex centrocampista francese. Paulo Dybala, suo amico ed ex compagno di squadra, lo vorrebbe nuovamente con sé in quel di Vinovo. Lo ha dichiarato nel corso di una lunga intervista a TycSports: «Con lui ho mantenuto un bel rapporto e sarei veramente molto felice se tornasse. In questo modo la smetteremmo di farci videochiamate su FaceTime e torneremmo a giocare insieme. Creavamo anche delle nuove esultanze, ad esempio quando ci toccammo con il dito dopo aver visto una puntata di Dragon Ball Z».

Prosegue e conclude la Joya: «Insieme abbiamo creato un bel rapporto nell’anno alla Juventus che abbiamo trascorso a Torino. Dopo quella stagione non ci siamo persi affatto nonostante la sua partenza in Inghilterra al Manchester United. Io e Paulo avevamo un grande feeling fuori dal campo ma soprattutto dentro al terreno di gioco e ci trovavamo a meraviglia nelle giocate. Perciò sarei veramente molto felice se tornasse alla Juventus, così torneremmo ad allenarci e a giocare insieme».