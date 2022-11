Dybala: «Rigore sbagliato da Belotti? Poteva capitare a chiunque. Karsdorp...»

Dybala ha analizzato il pareggio dell’Olimpico tra Roma e Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Le parole di Paulo Dybala a DAZN dopo Roma Torino:

ACCOGLIENZA – “Dal primo giorno l’affetto della gente è stato incredibile e io avevo tanta voglia di giocare. Ho lavorato tanto in questo periodo e mi sarebbe piaciuto rientrare prima, ma non è stato possibile per questioni di tempistiche”.

KARSDORP – “Quando è successo non c’ero, poi ho parlato con i miei compagni e tante cose rimangono nello spogliatoio. Dobbiamo stare uniti e stare vicini a qualsiasi giocatore, anche se non fa bene e viene criticato”

RIGORE – “Non c’era scritto chi doveva calciare il rigore. Andrea aveva la palla, si sentiva di calciarlo e per me non c’è stato nessun problema. Ha fatto tanti gol, ha la porta tra gli occhi e oggi ha sbagliato, ma poteva sbagliarlo chiunque”.