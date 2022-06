Dybala Roma, la rivelazione di Sky Sport: nessun vero tentativo è stato fatto dai giallorossi per il numero 10 argentino

Totti ha spinto per Dybala alla Roma, ma i giallorossi non hanno mai presentato un’offerta al fantasista.

Sky Sport ha spiegato che non è mai arrivato un affondo vero e proprio per il calciatore, non c’è stata un’offerta concreta da parte dei Friedkin per portarlo all’ombra del Colosseo.