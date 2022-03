Dybala dopo la rottura con la Juve: non legge più i giornali. La reazione dell’argentino al mancato rinnovo

Sky Sport ha tratteggiato nuovi contorni nella vicenda Paulo Dybala, soffermandosi sulla reazione dell’attaccante dopo il mancato rinnovo con la Juve.

Dopo la partita con la Salernitana, Dybala è andato via due giorni con la sua Oriana Sabatini, tornando a Torino questa notte. Chi gli sta vicino afferma di averlo visto sereno e tranquillo, non ha voluto ascoltare la tv né i giornali. Gli hanno fatto piacere i tanti messaggi ricevuti dai compagni di squadra e dagli ex compagni di squadra dopo la rottura con la Juventus.