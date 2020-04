Dybala su Juve Inter: «Ho acceso l’interruttore»

Dybala ha raccontato le sensazioni vissute durante Juventus Inter, disputata a porte chiuse a causa del Coronavirus

Paulo Dybala si è reso protagonista di una diretta Instagram in compagnia di Alex Del Piero, in cui è tornato sulla sfida disputata tra Juventus e Inter a porte chiuse.

«Era la prima volta per me. Quando entri in campo senti l’accoglienza dei tifosi, isolandoti però per essere dentro la partita. A volte non ti rendi conto, non senti i tifosi in tribuna. Quando sono entrato in campo contro l’Inter avevo acceso l’interruttore».