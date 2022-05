Dybala verso la Premier? Antun è volato a Londra: i dettagli

Dybala via dalla Juve: Antun vola a Londra. L’agente dell’attaccante argentino è in Inghilterra: i dettagli

L’ultimo saluto allo Stadium nella giornata di lunedì e le ultime due partite in bianconero prima dell’addio. La Juventus e Dybala sono ai saluti, con l’entourage dell’argentino che è già al lavoro per il futuro.

Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, l’agente Jorge Antun è a Londra per sondare il terreno in Premier League. Non solo in Serie A infatti: il numero 10 della Juventus piace anche in Premier, dove è stato vicino a sbarcare due anni fa, sponda Manchester United. Oltre ai Red Devils, l’argentino piace anche all’Arsenal. Staremo a vedere.