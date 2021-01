Dzeko Fonseca, è caos Roma: lite negli spogliatoi. Ma su Pellegrini…

Ci sarebbe stata una lite furibonda negli spogliatoi tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. Il club avrebbe appoggiato il tecnico ma non per Pellegrini

Edin Dzeko non è stato convocato per la sfida contro lo Spezia così come Pedro e Mkhitaryan. Alta tensione tra il bosniaco e Paulo Fonseca nella pancia dell’Olimpico dopo la gara di Coppa Italia e i sei cambi “illegali” come riporta La Gazzetta dello Sport.

Dzeko avrebbe attaccato Fonseca anche sulla gestione tecnica della gara e il tecnico avrebbe minacciato di togliergli la fascia. Dopo la mancata convocazione i compagni hanno provato a difendere Dzeko ma Fonseca è stato irremovibile con l’aiuto della società. Tra i più attivi Pellegrini che aveva chiesto il reintegro di Gombar e poi quello di Dzeko. A Fonseca la cosa non è piaciuta ma la dirigenza non gli ha dato mano libera come per Dzeko.