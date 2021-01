Convocati Roma, le decisioni di Fonseca: fuori Dzeko, Pedro e Mkhitaryan

Paulo Fonseca ha fatto la sua scelta per la gara contro lo Spezia: fuori dai convocati Edin Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. I dettagli

Clima teso in casa Roma dopoo gli ultimi giorni difficili. Paulo Fonseca aveva annunciato, in conferenza stampa, l’assenza dai convocati di Edin Dzeko per una forte contusione. I rumors però parlano di una frizione nei rapporti con il tecnico.

Sempre per questo motivo, anticipa Angelo Mangiante di Sky Sport, sono esclusi dai convocati anche Pedro e Mkhitaryan. L’armeno però non avrebbe superato gli ultimi test di rifinitura.