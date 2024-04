De Rossi post Udinese Roma: «In 20 minuti abbiamo vinto la gara»

Le parole dell’allenatore della Roma De Rossi in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro l’Udinese sul recupero

«Ho parlato con i ragazzi, ho deto scherzando che non avevo idea di cosa dovessi fare, non avevo mai preparato venti minuti di gara. Sapevo che probabilmente giocando con tanti attaccanti magari dopo solo un minuto dovevo fare cambi per dare più equilibrio o magari qualcuno doveva scaldarsi per non giocare nemmeno, ma c’è stata applicazione da parte di tutti i ragazzi. Ho messo Stephan perché più offensivo, però ho atteso, perchè l’altra volta l’Udinese era un po’ stanca soprattutto sulle fasce, oggi invece era pimpante»