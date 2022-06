Dzeko Juve, tentazione ancora viva. Dipende tutto da Lukaku

Dzeko Juve, bianconeri tentati dalla possibilità di mettere le mani sul cartellino del bosniaco. Ma dipenderà anche da Lukaku

Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter potrebbe non avere più il posto in nerazzurro nella prossima stagione.

A fare il punto sulla questione ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport: confermate le voci intorno all’attaccante bosniaco, ma ogni altro discorso è rimandato all’eventuale ritorno all’Inter di Romeu Lukaku.