Il Comune di Genova chiede alla Lega Calcio di posticipare l’orario di Sampdoria-Fiorentina, in programma alle 17 del 19 settembre

Sampdoria-Fiorentina ha creato un dissidio tra Lega Calcio e Comune di Genova. Il match si disputerà il 19 settembre e i vertici della Serie A, in conformità con i regolamenti UEFA, hanno deciso di disputare la sfida alle ore 17:00 per evitare la contemporaneità con le gare di Champions League. La scelta della Lega ha però messo in allarme l’amministrazione locale, che ha chiesto di posticipare la partita alle 20:45 sostenendo che il flusso di tifosi possa creare un problema alla viabilità dopo il crollo del ponte Morandi. Lo scontro la due istituzioni è quindi inevitabile e al momento non è possibile sapere quale posizione prevarrà.

