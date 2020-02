E-sport, una nuova frontiera: un giro di affari che supera il miliardo

Gli e-sport stanno cambiando il modo di intendere lo sport. Tornei di Fifa e PES, tra poco anche un campionato nazionale

Un nuovo modo di intendere lo Sport. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha voluto approfondire il tema dedicato ai videogiocatori, anche in vista del nuovo campionato italiano che prenderà il via nelle prossime settimane.

Un giro di affari di circa 1.1 miliardi di dollari, con 456 milioni da parte degli sponsor e oltre 200 milioni dai diritti Tv. In Italia sono ben 350.000 le persone che ogni giorno seguono eventi dedicati al mondo degli e-sport. Numeri in continua crescita, che hanno attirato anche le squadre del nostro paese.