ECA, lettera ai club: calciomercato fondamentale per i bilanci

L’ECA ha inviato una lettera ai club in merito all’emergenza Coronavirus: tra i temi caldi gli eventuali problemi finanziari

Il mondo del calcio si sta mobilitando per trovare nuove soluzione contro l’emergenza Coronavirus, garantendo sicurezza agli addetti ai lavori. Durante una riunione in videoconferenza tra UEFA, ECA ed European Leagues per discutere delle linee guida della FIFA.

Come riportato da Sky Sport, l’organizzazione presieduta da Andrea Agnelli ha inviati una lettera ai club per attenzionarli ai problemi finanziari a cui potrebbero andare incontro durante il prossimo calciomercato.