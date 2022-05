Guardando le quote Champions 2022 abbiamo potuto notare che le solite squadre grandi erano le favorite ma alcune hanno deluso, parliamo soprattutto di PSG, Bayern Monaco e Barcellona, altre sono andate avanti ma le sorprese non dovrebbero stupire, perché questa competizione è stata sempre la più straordinaria di tutti i tempi.

Ecco 7 curiosità sulla Champions League che tutti gli appassionati dovrebbero conoscere.

Il Nottingham Forest ha dominato l’Europa con il 100% di vittorie in Champions

Nel 1978 il Nottingham Forest si qualificò in Premier League e nella stessa stagione arrivò in finale di Champions e vinse contro il Malmo anche la Coppa dei Campioni. L’anno successivo fece il bis mettendo in bacheca la seconda Champions League: in totale sono solo queste le partecipazioni del Nottingham, che ha ottenuto il 100% delle vittorie.

La Spagna è la Nazione con più Champions vinte

Anche se le quote vincenti Champions 2022 non davano come favorito il Real Madrid, ha disputato un’ottima stagione in Europa e ha persino vinto la Liga quest’anno. La Spagna è il Paese che ha vinto più volte la Champions con 18 finali vinte su 29 finali totali disputate.

Il Real Madrid vinse le prime 5 edizioni

La prima Coppa dei Campioni venne disputata nel 1965 e fino alla quinta edizione nel 1960 fu il Real Madrid a vincere 5 volte consecutivamente la coppa. Attualmente è la squadra che possiede più coppe dalle grandi orecchie: ben 13.

Vlahovic ha segnato il gol più veloce in Champions da esordiente

Nella gara contro il Villarreal degli ottavi di finale della Champions League 2022, Dusan Vlahovic ha esordito nella competizione impiegando soltanto 33 secondi per segnare uno dei gol più veloci nella storia alla sua prima presenza.

I gol più veloci della storia della Champions

In assoluto, il gol più veloce della storia della Champions League è quello di Makaay del Bayern Monaco nella gara del 7 marzo 2007 contro il Real Madrid: soltanto 10 secondi. Al secondo posto c’è Jonas del Valencia che nella gara contro il Leverkusen del 1 novembre 2011 impiegò soltanto 11 secondi. Seguono Seedorf del Milan con 21 secondi e Pato sempre con i Rossoneri che segnò in soli 24 secondi contro il Barcellona nel 2011.

I marcatori più forti della Champions League

Al primo posto c’è Cristiano Ronaldo con 141 gol realizzati in 187 presenze, segue l’eterno rivale Messi con 125 reti in 156 presenze. Al terzo posto c’è Robert Lewandowski con 86 reti in 106 presenze.

Pippo Inzaghi è il miglior marcatore italiano in Champions League

L’attaccante italiano che ha realizzato più gol in Champions League è Filippo Inzaghi con 50 reti in 85 presenze totali nel Milan e nella Juventus fra il 1997 e il 2012. La sua media realizzativa è di 0,59 reti a partita. Il numero 9 si trova al decimo posto della classifica marcatori all time.