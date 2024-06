Ecuador-Venezuela: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Levi’s Stadium l’incontro della Copa America Ecuador-Venezuela: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Levi’s Stadium di Santa Clara va in scena la partita della Copa America tra Ecuador e Venezuela, primo turno del girone B. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Ecuador-Venezuela, le probabili formazioni

Ecuador (4-2-3-1): Dominguez; Hurtado, Porozo, Ordonez, Hincapié; Caicedo, Gruezo; Mena, Paez, Franco; Valencia. Ct: Sanchez.

Venezuela (3-4-2-1): Romo; Osorio, Angel, Ferraresi; Aramburu, Casseres Yepez, José Martinez, Navarro; Savarino, Machis; Rondon. Ct: Batista.

Ecuador-Venezuela: orario e dove vederla in tv

Ecuador-Venezuela si gioca nella notte tra sabato 22 giugno e domenica 23 giugno quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno la mezzanotte. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.