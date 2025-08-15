Ederson non convocato da Guardiola: tutto pronto per Donnarumma al City? Ultime

Ederson non convocato da Guardiola: tutto apparecchiato per Donnarumma al City? Ultime sul possibile avvicendamento tra portieri

Una notizia importante agita la vigilia della Premier League e rischia di innescare un incredibile valzer di portieri a livello europeo. Direttamente da Manchester, sponda City, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: Pep Guardiola ha deciso di non convocare Ederson per la partita d’esordio in campionato, in programma domani pomeriggio contro il Wolverhampton. Una scelta tecnica, non legata a infortuni, che apre scenari di mercato impensabili fino a poche ore fa.

Questo fulmine a ciel sereno non può che essere collegato a un’altra eccellente esclusione che ha scosso il calcio europeo nei giorni scorsi: quella di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain. L’allenatore Luis Enrique ha infatti messo il portiere campione d’Europa ai margini del progetto tecnico, una posizione diventata ormai chiara dopo il costoso acquisto del nuovo numero uno francese, Lucas Chevalier. Con Donnarumma di fatto sul mercato, la mossa di Guardiola suona come qualcosa di più di una semplice coincidenza.

Dietro la mancata convocazione di Ederson potrebbero celarsi le sirene di mercato, in particolare quelle provenienti dalla Turchia. Il Galatasaray, da tempo interessato al portiere brasiliano, potrebbe aver sferrato l’attacco decisivo, spingendo il City a considerare una cessione che finanzierebbe l’arrivo di un sostituto di primissimo livello.

È qui che tutti gli indizi portano a Donnarumma. L’italiano potrebbe trovare a Manchester la via d’uscita ideale da Parigi. L’approdo alla corte di Guardiola, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il portiere azzurro e le sue qualità tecniche, rappresenterebbe per lui una grande occasione di rilancio in un club di vertice. Le prossime ore saranno decisive per capire se questo clamoroso incastro di mercato potrà davvero concretizzarsi, ridisegnando le gerarchie tra i pali di due delle più grandi potenze del calcio continentale.