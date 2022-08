Ederson, ottimo biglietto da visita: entrata decisiva per la vittoria dell’Atalanta

La prima partita di Ederson con la maglia dell’Atalanta è stata non solo positiva, ma anche decisiva da un punto di vista tattico

Rompere gli indugi. Un concetto che nel calcio ha fatto sempre le fortune delle grandi squadre che hanno giocatori in grado di sbloccare partite totalmente bloccate. L’Atalanta ha tante armi da utilizzare in queste circostanze, su tutte Ederson che ieri sera è stato l’artefice della vittoria nerazzurra.

L’entrata nel secondo tempo del brasiliano ha rivitalizzato completamente un reparto offensivo che contro il Verona faceva molta fatica. Equilibrio, gestione degli spazi, aiuto nella costruzione del gioco, e non è un caso che poi la Dea abbia cominciato ad ingranare e trovare vie per il goal. Il giocatore si dimostra assai perfetto all’interno della scacchiera gasperiniana, capace di dare quantità e qualità sia in mediana che quando c’è da avanzare: un buon biglietto da visita per questa Atalanta che può ancora stupire.