Egitto, nome a sorpresa per la panchina della Nazionale: spunta Eusebio Di Francesco

Di Francesco potrebbe ripartire da una Nazionale: c’è l’offerta dell’Egitto per il tecnico. Ecco la situazione

Eusebio Di Francesco potrebbe scrollarsi di dosso le ultime deludenti avventure in panchina con una Nazionale. Come riportato dal quotidiano Libero, sulle tracce dell’ex allenatore blucerchiato c’è l’Egitto.

La Federcalcio egiziana ha già presentato un’offerta al tecnico, che nei prossimi giorni darà la sua risposta definitiva. In caso di via libera, il mister dovrà prima risolvere il contratto ancora in essere con il Verona.