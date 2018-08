Colpo in entrata per la Sampdoria di Marco Giampaolo: il club blucerchiato ha acquistato Albin Ekdal dall’Amburgo. L’arrivo dello svedese è stato ufficializzato dalla Lega Serie A

Albin Ekdal torna in italia: il centrocampista svedese vestirà la maglia della Sampdoria, che lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Amburgo. Come riporta il sito della Lega Serie A, infatti, è ufficiale il suo arrivo alla corte di Marco Giampaolo. Dopo tre stagioni nella Bundesliga tedesca, dunque, il giocatore fa il suo ritorno nel massimo campionato italiano, dove ha già militato per 8 stagioni con Juventus (3 presenze), Siena (27 presenze, 1 gol), Bologna (24 presenze, 1 gol) e Cagliari (122 presenze, 8 gol).