Emergenza coronavirus, 605 morti in Spagna nelle ultime 24 ore. I casi totali toccano quota 157mila. Sono oltre 55mila i pazienti guariti

Buone notizie in Spagna, anche se il numero di morti continua ad essere elevato. Secondo i dati del ministero della salute, sono 607 i morti nelle ultime 24 ore, il numero più basso registrato dal 24 marzo.

In totale i decessi sono arrivati a oltre 15mila, 15.853 per la precisione. In totale i positivi confermati hanno superato quota 157mila, mentre sono 55.668 i pazienti guariti.