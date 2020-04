Emergenza Coronavirus: a fine aprile i primi test del vaccino sull’uomo

Secondo l’amministratore delegato di Irbm a fine mese saranno effettuati i primi test del vaccino contro il Coronavirus

Siamo vicini alla fine dell’incubo? Secondo quanto riporta l’amministratore delegato Irbm Piero Di Lorenzo, a fine aprile saranno effettuati i primi test del vaccino anti Coronavirus sull’uomo. Il vaccino, messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University, sarà pronto a fine mese e verrà sperimentato in Inghilterra su 550 volontari sani.

Di Lorenzo afferma: «Si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole. Ormai è in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino».