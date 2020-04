Emergenza coronavirus, ancora nessuna misura specifica per il calcio. Ecco quali sono le richieste che non sono ancora state esaudite

Due richieste importanti, ma di difficile realizzazione. E il calcio, inevitabilmente, viene lasciato solo. Al momento, infatti, non ci sono ancora misure specifiche per poter far fronte all’emergenza.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che cerca di fare il punto sulla situazione: è stato chiesto un fondo straordinario per poter far fronte alle perdite, ma soprattutto un accordo con le agenzie di betting. Due piani attualmente in stand-by che rischiano di complicare ancor di più la situazione.