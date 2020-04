Emergenza Coronavirus, Arcuri: «Il virus non si sconfigge con un decreto»

Le parole sulla Fase 2 del dottor Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus scelto dal Governo italiano

Nel corso del collegamento con gli studi di Che tempo che fa, programma in onda su Rai 2, il dottor Arcuri ha analizzato la situazione in Italia alla luce dell’annuncio dell’imminente ingresso nella “Fase 2”. Ecco le parole del commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus.

«Italiani pronti per la Fase 2? Il lockdown non può essere completo e compiuto, il virus non viene sconfitto con un decreto ma col comportamento responsabile di tutti gli italiani. Mi sembra che ciò sia possibile, gli italiani hanno dimostrato grande responsabilitò. Il messaggio è che il primo allentamento delle misure ha senso solo se tutti gli italiani comprenderanno che dipende anzitutto da loro che il virus non riprenda forze. I risultati di questo mese ci dicono che siamo riusciti a ridurlo, ma non ancora a sconfiggerlo. Le prime misure di riapertura sono giuste, eque, prudenti, caute. Risultati delle prossime? Dipenderà dalla responsabilità degli italiani».