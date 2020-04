Emergenza Coronavirus, Arcuri: «La vittoria dipenderà da noi»

Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, parla della situazione in atto per la fase 2

Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha parlato delle misure per la fase 2. Queste le sue parole riportate da Corriere.it.

ARCURI – «Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del Governo. Sono state distribuite 138 milioni di mascherine e le Regioni ne hanno a oggi 47 milioni nei magazzini. Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2 e fisseremo un prezzo massimo al quale potranno essere vendute. Non abbiamo ancora vinto perché il nostro avversario, pur indebolito, circola ancora tra di noi. La vittoria definitiva contro il virus non arriverà per decreto ma dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti».