Emergenza Coronavirus, il basket prova a ripartire con l’Eurolega

Il basket potrebbe ripartire con l’Eurolega, come afferma il CEO Jordi Bartomeu. Ecco le sue parole riportate da Il Corriere della Sera.

«Riteniamo di non poter giocare dopo la fine di luglio, perché comprometterebbe la stagione successiva. Vorremmo mantenere la formula attuale, con le 6 gare restanti, poi playoff e Final Four, ma siamo pronti a cambiare in corsa. Per prima cosa comunque servono garanzie sulla salute».